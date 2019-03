Gomorra 4 è pronta a stupire tutti gli appassionati della serie tv made in Italy. Scopri la trama, il cast e i luoghi principali della serie!

Tanto atteso dai fans dopo il finale di stagione che ha visto l’uscita di scena di Ciro, Gomorra 4 torna sugli schermi di tutta Italia. Il 29 marzo alle ore 21:15 sarà in prima serata su Sky Atlantic per continuare il racconto preso dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Nella quarta stagione la trama sarà sempre intrigante, soprattutto grazie ai nuovi personaggi che entreranno in scena, primo fra tutti Don Geraldo. La location rimarrà Napoli, anche se alcune scene si sposteranno verso l’estero e in particolare verso Londra, ai cui commerci punterà Genny. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

La trama di Gomorra 4

Napoli si trova all’alba di una nuova guerra con i Sangue Blu che hanno riconquistato il regno di nonno Pietro, mentre i Capaccio cercano di espandere il proprio potere ai danni dei Secondigliano. Genny è l’unico ad essere sopravvissuto e dopo la morte di Ciro Di Marzio si trova a dover affrontare tutto da solo: per ristabilire l’equilibrio cerca così un nuovo protagonista da inserire all’interno del gioco.

Lo trova nei Levante, una famiglia malavitosa che domina le campagne a nord di Napoli. Il patriarca Gerlando gestisce unilateralmente tutti gli appalti, le costruzioni, lo spaccio, così come la gestione dei rifiuti tossici. Con l’entrata in scena del nuovo giocatore, Genny inizia a condurre felicemente la sua nuova vita, in compagnia della moglie Azzurra e del piccolo Pietro.

Salvatore Esposito

Quando sembra andare tutto per il meglio, iniziano a venir fuori le prime debolezze dei Secondigliano, comandati da Patrizia. Il legame indelebile tra Gerry e la reggente dei Secondigliano lo coinvolgerà nuovamente nella malavita, facendolo entrare in una guerra fredda fatta di spie e alleanze segrete. Solo a guerra aperta Gerry capirà come mai suo padre ha sempre tenuto fuori la famiglia Levante. Chi ne pagherà le conseguenze?



Il cast di Gomorra 4

• Gennaro Savastano, anche chiamato Genny è il protagonista indiscusso di tuta la serie, compresa la stagione che sta per debuttare. Si ritroverà di nuovo al centro di tutto, soprattutto dopo la morte di Ciro.

Interpretato da Salvatore Esposito, classe 1986, il quale ha debuttato sul grande schermo proprio grazie alla serie Gomorra.

• Patrizia Santoro risalterà al massimo nella quarta stagione, ricoprendo un ruolo chiave. Nonostante tutto, però, si troverà in difficoltà, soprattutto a causa del suo sesso.

Cristiana Dell’Anna è l’interprete del personaggio: nata a Napoli nel 1985, ha iniziato con Gomorra a scalare la vetta del successo.

• Enzo Sanglue Blu. È ancora incerta l’influenza che andrà a ricoprire, visto il finale di stagione che lo ha lasciato cieco da un occhio e senza la sorella.

Il personaggio è interpretato dal napoletano doc Arturo Muselli, attore di cinema e di teatro.

• Valerio, soprannominato ‘O Vocabolario è tra i personaggi che più appassiona il pubblico televisivo. In continua evoluzione episodio dopo episodio, anche in questa stagione non ci lascerà delusi.

I panni del personaggio sono vestiti dal giovanissimo Loris De Luna, classe 1992, di grandissimo talento.

• Azzurra Avitabile, vedrà il marito Genny spostarsi all’estero per cercar fortuna. Non mancheranno i colpi di scena con lei protagonista.

La moglie del boss di Scampia è interpretata da Ivana Lotito, attrice nata a Manfredonia nel 1983 e già affermata nel mondo del cinema.

• Don Geraldo è il primo personaggio che entra in scena proprio in questa stagione: patriarca di un impero nella terra dei fuochi, potrebbe dare del filo da torcere agli avversari.

Il boss è interpretato da Gianni Parisi, attore conosciuto e stimato soprattutto nel territorio napoletano.

• Michelangelo Levante, detto Mickey è il secondogenito di Don Geraldo e new entry di questa stagione.

A rappresentare il personaggio sul grande schermo ci sarà Luciano Giugliano, attore cinematografico giunto al successo proprio grazie a Gomorra.

Gomorra 4: i luoghi

Dalle ultime rivelazioni sembrano ancora più interessanti i luoghi in cui si terranno le scene della serie tanto attesa. Scampia sarà sempre centrale nella serie, così come lo è stato nelle precedenti tre stagioni. Tra le location più inedite la Città della Scienza di Bagnoli, andata a fuoco nel 2013; abbandonata a se stessa dopo l’incidente che ha mandato fuori uso il centro scientifico, è stata scelta dai registi di Gomorra per girare delle scene cruciali della stagione in uscita.

Napoli resterà protagonista per tutta la serie, anche se Genny cercherà di spostare una parte dei suoi affari verso l’Inghilterra. Così Londra comparirà nelle riprese di Gomorra 4, rendendo ancora più internazionale l’intera serie. Tra le altre location secondarie anche Bologna e Reggio Emilia.