Gli alleati del cuore: i 7 cibi che proteggono le arterie

Vi illustriamo i 7 cibi che fungono da veri e propri alleati per il cuore e per le arterie: è importante introdurli nella propria dieta.

Le patologie coronariche continuano a mietere vittime in tutto il mondo, spesso per mancanza di prevenzione e stili di vita scorretti. Eppure, è ormai risaputo che una corretta alimentazione può svolgere un ruolo fondamentale per la salute del cuore. Alcuni alimenti, infatti, possono essere considerati dei veri e propri autentici del sistema cardiocircolatorio, in quanto contribuiscono sia a prevenire l’infarto, sia a mantenere le arterie libere da ostruzioni. Scopriamo, dunque, i 7 cibi da introdurre nel proprio regime alimentare per tutelare questo importante organo.

I 7 cibi per tutelare la salute del cuore e delle arterie

Tra i cibi utili per tutelare la salute delle arterie e, in generale, del cuore possiamo annoverare sicuramente l’aglio, in quanto svolge un’azione antiaterosclerotica.

I composti solforati in esso contenuti contrastano l’accumulo di colesterolo LDL, rallentando la formazione di placche sulle pareti arteriose, contribuendo alla regolazione della pressione sanguigna e favorendo un flusso ematico più fluido.

Di analoga efficacia è l’avocado, fonte di grassi monoinsaturi e potassio: un frutto che riduce il colesterolo “cattivo” e al contempo rafforza la presenza del colesterolo “buono“, svolgendo un’azione equilibrante sul metabolismo lipidico.

avocado

C’è, poi, il salmone che, grazie agli acidi grassi omega-3, esercita una funzione protettiva contro l’infiammazione cronica, uno dei principali fattori scatenanti dell’aterosclerosi.

Consumare pesce azzurro con regolarità, inoltre, consente di ridurre i trigliceridi plasmatici e di migliorare l’elasticità delle arterie. Da considerare anche le noci, in quanto combinano fibre, acidi grassi essenziali e polifenoli, supportano anch’esse l’integrità vascolare, contribuendo a limitare l’infiammazione e a promuovere una circolazione efficiente.

Stress ossidativo, altri alimenti da inserire nella dieta

L’olio extravergine di oliva – che fa parte della dieta mediterranea – è una risorsa preziosa per la prevenzione cardiovascolare, in quanto è ricco di polifenoli e vitamina E, pertanto agisce contro i radicali liberi, proteggendo le pareti vascolari dallo stress ossidativo, promuovendo – al contempo – un equilibrio dei lipidi nel sangue.

A completare il quadro, ci sono gli spinaci, che apportano nitrati naturali in grado di favorire la vasodilatazione, nonché la curcuma, spezia dalle proprietà antinfiammatorie grazie alla curcumina, che migliora la funzione endoteliale e contrasta la formazione di placche.

Bisogna ricordare che nessun cibo, da solo, può tutelare la salute del cuore, in quanto, alla dieta, fa abbinato uno stile di vita attivo, ma non solo: bisogna anche evitare di fumare e consultare il medico periodicamente per monitorare il proprio stato di salute.