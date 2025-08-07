Pesce azzurro, le 5 migliori tipologie da acquistare: toccasana per il corpo

Il pesce azzurro è un alimento economico e nutriente, che funge da toccasana per il nostro organismo: le 5 migliori tipologie da acquistare.

Il pesce azzurro è uno degli ingredienti più preziosi per una dieta equilibrata, economico ma anche ricco di proprietà nutrizionali. Ricco di acidi grassi omega-3, vitamine, minerali e proteine ad alto valore biologico, è un autentico toccasana per cuore, cervello e sistema immunitario. Scopriamo, dunque, le varianti da comprare in pescheria.

Pesce azzurro, un vero alleato per la salute

Chi vuole migliorare la propria alimentazione puntando su alimenti naturali, sostenibili e facilmente reperibili, può optare per il pesce azzurro.

Tra le varianti più comuni e che fungono da vero e proprio toccasana per il corpo ci sono le sardine, le alici e lo sgombro, ricchi di nutrienti protettivi, che possono prevenire malattie croniche ed infiammatorie.

Uno dei principali benefici del pesce azzurro risiede nell’elevata concentrazione di acidi grassi polinsaturi omega-3, tra cui vi sono EPA e DHA, che hanno effetti benefici sul sistema cardiovascolare.

scatoletta di tonno

Diversi studi scientifici, affermano che i pesci azzurri hanno un ruolo importante nella riduzione del colesterolo LDL, nella regolazione della pressione arteriosa e nella protezione dai disturbi neurodegenerativi. Questi grassi buoni, inoltre, svolgono anche un’azione antinfiammatoria che può aiutare a contrastare le malattie autoimmuni e migliorare la salute della pelle.

Sul piano nutrizionale, il pesce azzurro apporta proteine di alta qualità, fondamentali per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare, oltre che per la rigenerazione cellulare. Tra le vitamine presenti ci sono quelle del gruppo B, essenziali per il metabolismo energetico e la vitamina D, utile per l’assorbimento del calcio. Anche i minerali come selenio, iodio, ferro e calcio contribuiscono a rafforzare ossa, tiroide e sistema immunitario.

Le varietà più consigliate per un consumo sano e sostenibile

Tra le specie più raccomandate, ci sono sicuramente le sardine, in quanto sono nutrienti, economiche e facilmente cucinabili in tante ricette tradizionali.

Le alici, invece, contengono omega-3, ferro e calcio, pertanto ottime anche per l’alimentazione di bambini e donne in gravidanza.

Lo sgombro, invece, è ricco di vitamina B12 e selenio, mentre il tonno fresco – se scelto da pesca sostenibile – rappresenta una fonte versatile di proteine e acidi grassi essenziali. Meno conosciuto ma interessante dal punto di vista nutrizionale è il cosiddetto “cavallo di mare“, che sta trovando spazio, sempre di più, nella cucina creativa grazie al suo particolare sapore.