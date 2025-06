Durante il concerto di Cesare Cremonini, ecco la videochiamata “in love” di Giulia Salemi al compagno Pierpaolo Pretelli che si trova in Honduras.

Pierpaolo Pretelli si trova in questo momento in Honduras, in qualità di inviato per L’Isola dei Famosi 2025. La lontananza da Giulia Salemi e dal piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, è compensata solo dai messaggi quotidiani e dalle videochiamate che rendono più sopportabile l’attesa del reciprocamente desiderato riabbraccio. In questo senso, proprio una chiamata video molto speciale ha dato modo alla coppia di sentirsi più unita che mai…

Giulia Salemi e la distanza da Pierpaolo Pretelli

Non sono certamente settimane facili per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che stanno vivendo il loro amore a distanza visti gli impegni lavorativi dell’uomo, scelto come inviato de L’Isola dei Famosi 2025 in Honduras. La coppia aveva parlato prima della partenza del ragazzo sottolineando come sarebbe stato complicato vivere la lontananza, specie considerando il piccolo Kian, il bimbo nato dall’amore dei due solo pochi mesi fa.

La Salemi ha comunque raccontato sui social e in diverse interviste di essere la prima sostenitrice del compagno e di sfruttare ogni momento per parlarci e far sentire Pierpaolo vicino al piccolo Kian. Un’occasione molto speciale in merito al rapporto tra i due è stato il recente concerto di Cesare Cremonini a San Siro.

La videochiamata al concerto di Cremonini

Nelle scorse ore, infatti, la Salemi ha preso parte al concerto-evento di Cesare Cremonini allo stadio di San Siro. Tra i mille fan presenti, c’era anche lei, che non si è fatta sfuggire l’energia coinvolgente del live milanese dell’ex Lunapop. A rendere la serata davvero speciale è stato un momento intimo e dolcissimo: durante l’esecuzione di “La nuova stella di Broadway”, uno dei brani preferiti dalla coppia, Giulia ha tirato fuori il telefono e ha fatto una videochiamata a Pierpaolo, trasferendo per un istante l’atmosfera magica del concerto fino all’Honduras.

Il siparietto romantico ha emozionato non solo i presenti, ma anche il pubblico social che ha condiviso il filmato della videochiamata diventato rapidamente virale e ripreso anche da SuperGuida Tv. A caratterizzare l’episodio è stata la complicità della coppia, legata dalla passione per Cremonini e dalla voglia di condividere tradizioni musicali, nonostante la distanza geografica.