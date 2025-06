“Resterete delusi”: la Colombari e il matrimonio perfetto che non esiste

Un modo molto particolare e sentito per festeggiare l’anniversario di nozze: Martina Colombari e la riflessione sul matrimonio.

Qualche tempo fa aveva fatto chiarezza sulla condizione psico-fisica del figlio Achille, adesso Martina Colombari è tornata a parlare in occasione del suo anniversario di matrimonio con Alessandro Costacurta. La modella e attrice ha svelto una importante riflessione per sottolineare come il rapporto perfetto non esista ma si possa lavorare affinché tutto funzioni il meglio possibile.

Martina Colombari e l’amore per Costacurta

Indubbiamente, tra spettacolo e calcio, la coppia formata da Martina Colombari e Alessandro Billy Costacurta è stata, per diverso tempo, una di quelle maggiormente chiacchierate. Nel corso degli anni la loro storia d’amore ha dovuto affrontare alti e bassi, come in tutte le coppie, eppure, ancora oggi, i due sembrano felici e innamorati.

Martina Colombari – www.donnaglamour.it

In passato, sia Martina che l’ex difensore avevano raccontato di aver avuto dei momenti di distacco nei quali, presumibilmente, c’erano state tra loro altre persone. Una fase che poi è “rientrata” e che ha resto evidentemente il loro legame ancora più solido.

La riflessione sul matrimonio

A proposito della loro storia d’amore e del loro matrimonio, la Colombari ha condiviso proprio in queste ore un post riflessivo in occasione del suo anniversario di nozze con Costacurta. “Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi”, ha scritto l’ex Miss per festeggiare i 21 anni di matrimonio.

E ancora: “Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro”, ha continuato nel suo pensiero la bella Martina. Da qui il consiglio a tutti: “Non progredite separatamente; progredite insieme, tenendovi per mano, senza tuttavia fondervi”. Parole molto forti e sentite che sanno di verità e realtà e che, infatti, hanno raccolto tantissimi messaggi d’affetto e gradimento da parte di amici e fan.