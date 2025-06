La coppia nata a Ballando con le Stelle formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando protagonista di un siparietto “bollente”.

Dopo essere stato eliminato, non senza qualche polemica, da L’Isola dei Famosi 2025 dopo pochissime ore, Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è tornato protagonista con la sua dolce metà, Lucrezia Lando, con la quale ha condiviso un simpatico siparietto sui social rispondendo ad una domanda di un fan relativamente alla loro vita… “sotto le coperte”.

Lorenzo Tano e la storia con Lucrezia Lando

Ormai da diversi mesi stanno insieme e stanno sognando in grande in vista del futuro. Stiamo parlando della coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che dopo essersi conosciuti a Ballando con le Stelle non si sono più lasciati. I due si sono innamorati prendendo parte alla trasmissione di Rai 1 sulla danza e hanno dato vita ad una relazione bellissima.

Lucrezia Lando – www.donnaglamour.it

Lucrezia e Lorenzo, figlio di Rocco Siffredi, avevano spiegato di essere davvero felici insieme e di progettare qualcosa di bello per il futuro. Porte aperte anche ad un bebè in futuro, così come alle nozze che, per qualcuno, sembravano imminenti. A marzo, i due avevano però precisato a La Volta Buona: “Non ci sposiamo, assolutamente no. […] Ci siamo fatti una risata quando abbiamo scoperto di questa voce […]”.

La domanda privata e la risposta

Ad ogni modo il feeling è sempre ottimale e la dimostrazione è arrivata anche in queste ore dai social dove i due hanno risposto ad una domanda piccante di un fan. “Le ragazze si sono mai create aspettative siccome sei il figlio di Rocco Siffredi?”, è stato chiesto a Lorenzo. La risposta è arrivata dalla Lando a cui Tano ha lasciato l’onere del replicalre: “Tutte”, ha detto. Salvo poi aggiungere: “Quasi”, con tanto di risata e successiva reazione del suo partner: “Pu**anone (ride ndr)”.