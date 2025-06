“Ambra è diventata nonna”: la Angiolini fa chiarezza dopo il video sui social

Un particolare post social condiviso da Ambra Angiolini ha fatto scattare la curiosità e le ipotesi dei fan. Ecco come stanno le cose.

Sui social ha spesso condiviso momenti in famiglia anche insieme a Francesco Renga. Adesso, Ambra Angiolini lo ha rifatto suscitando grande attenzione da parte dei suoi fan. La donna, infatti, ha pubblicato un post con alcune foto e dei video, uno dei quali ha fatto pensare ai suoi seguaci che fosse diventata nonna. Ecco, però, come stanno davvero le cose.

Ambra Angiolini e il post social

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Ambra Angiolini è stato possibile vedere un post molto bello ed emozionante nel quale la showgirl ha condiviso dei video e delle foto di alcuni momenti in famiglia. In particolare l’attenzione dei fan si è concentrata sul primissimo contenuto dove la donna teneva in braccio una neonata.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

La donna non ha dato, almeno inizialmente, alcuna spiegazione ma si è limitata a scrivere una didascalia esplicativa di quanto condiviso: “Momenti d’amore contro la paura“, le sue parole: “… è nata Bea, Jolanda che corre dal papà, i saggi quelli belli di vita vera, le persone importanti, i baci che ti fanno tornare piccoli… in qualcosa bisogna ancora credere”.

“Ambra è diventata nonna”: la spiegazione

Molti utenti, osservando il post della Angiolini, hanno ipotizzato che la conduttrice e attrice fosse diventata nonna. Da qui una serie di commenti molto particolari: “Che bello, Ambra è diventata nonna. Tanti auguri”. Dal canto suo, onde evitare la diffusione di notizie false, la Angiolini ha subito provveduto a fare chiarezza: “No, magari“, ha scritto in risposta a chi aveva ipotizzato la dolce novità.

Successivamente, dando uno sguardo agli altri commenti, è stato possibile fare chiarezza anche sul chi fosse la neonata. Ambra, infatti, ha precisato che si tratti della nipotina di Jolanda e Filippo. Ad ogni modo anche lei è entrata a tutti gli effetti a far parte della famiglia aldilà del grado di parentela. Insomma, una cosa bellissima. Tanti auguri!