È morto David Hekili Kenui Bell, attore di “Lilo & Stitch”. Aveva 46 anni. A darne notizia è stata la sorella su Facebook.

Lutto nel mondo del cinema: è scomparso David Hekili Kenui Bell, attore hawaiano di 46 anni apparso nel remake live-action di “Lilo & Stitch” prodotto da Disney uscito solamente poche settimane fa. Ma scopriamo tutti i dettagli della tragica notizia.

Addio a David Hekili Kenui Bell: il triste annuncio

La notizia è stata condivisa dalla sorella Jalene Kanani Bell con un post commosso su Facebook, senza specificare le cause del decesso.

“È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David HK Bell trascorrerà la giornata di oggi in compagnia del nostro Padre Celeste“, ha scritto Jalene nel suo toccante messaggio.

Ha ricordato con affetto la proiezione del film a cui avevano partecipato in famiglia solo due settimane prima, descrivendo l’entusiasmo di Bell e il suo orgoglio per aver fatto parte del progetto.

Una carriera tra cinema, TV e teatro hawaiano

Bell aveva da poco debuttato sul grande schermo nei panni del personaggio “Big Hawaiian Dude”, un ruolo breve ma significativo che ha conquistato il pubblico per l’autenticità della sua interpretazione.

David Hekili Kenui Bell non era solo un attore, ma anche un punto di riferimento per la cultura locale hawaiana. Aveva interpretato ruoli in serie TV come Hawaii Five-0 e Magnum P.I., oltre a lavorare come assistente sovrintendente aeroportuale presso l’aeroporto di Kona.

Era anche membro del sindacato SAG-AFTRA e coinvolto attivamente nella promozione delle arti e del turismo locale.

Bell aveva appena terminato le riprese di una nuova commedia d’azione intitolata “The Wrecking Crew”, al fianco di Dave Bautista e Jason Momoa. La sua portavoce lo ha definito “un gigante gentile” e “uno dei migliori talenti con cui abbia mai lavorato”.