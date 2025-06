Walter Nudo torna a recitare nella serie “The Chosen” dopo anni e due ictus: “Mi ha avvicinato a Gesù più che mai”.

Dopo anni di assenza dalle scene e due ictus che hanno cambiato profondamente la sua vita, Walter Nudo torna a recitare. L’attore ha annunciato attraverso i social il suo ritorno sul set, con un piccolo ruolo nella celebre serie americana The Chosen, diretta da Dallas Jenkins e disponibile su Prime Video. La notizia ha subito fatto il giro del web, accendendo l’entusiasmo dei fan. Ma scopriamo tutti i dettagli e l’annuncio fato dall’attore.

Walter Nudo torna sul set

Le riprese si stanno svolgendo in Italia, precisamente a Matera, e l’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso Walter Nudo, che ha condiviso un post emozionato sul suo profilo Instagram: “Sono felice e onorato di annunciare che dopo 18 anni (in Italia sono 18 anni di assenza).. ritorno sul set in Italia (Matera) nella serie televisiva che ha toccato il cuore, non solo milioni di persone in tutto il mondo , ma anche il mio di cuore … avvicinandomi a Gesù più che mai!“.

L’attore ha raccontato di aver tagliato la barba per l’occasione e di sentirsi onorato di prendere parte a un progetto così importante, anche con un ruolo minore.

Un percorso di rinascita tra fede e recitazione

The Chosen è una serie cult che narra la vita di Gesù attraverso gli occhi di chi lo ha incontrato. È proprio il messaggio spirituale della produzione ad aver toccato profondamente Nudo, già vicino alla fede dopo i gravi problemi di salute del 2019.

Walter Nudo ha ringraziato il regista Dallas Jenkins e l’intero cast per l’opportunità: “The Chosen non è solo una serie, è un miracolo che tocca il cuore di milioni di persone. Sono privilegiato nel servire“.

Le nuove puntate di The Chosen andranno in onda nel 2026, ma le stagioni precedenti sono già disponibili su Prime Video. Intanto, il ritorno di Walter Nudo davanti alle telecamere segna un momento speciale non solo per la sua carriera, ma anche per il suo cammino personale, fatto di resilienza, fede e rinascita.