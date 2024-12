Giulia Salemi: “La maternità? Vedo notti insonni e mesi complessi”

Presto mamma, Giulia Salemi ha dato uno sguardo a come immagina il suo futuro nei prossimi mesi. Le parole dell’influencer.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno per avere il loro primo figlio insieme. L’influencer ha parlato a F di quello che sarà il suo futuro da mamma. La donna si è concentrata immaginando come saranno soprattutto i primi mesi post parto e anche quali insegnamenti intende dare al proprio figlio e in generale che tipo di madre vorrebbe essere.

Giulia Salemi e il futuro da madre

Protagonista di una bella e interessante intervista a F, Giulia Salemi ha confessato alcuni timori e speranze per il suo futuro da mamma. La donna sta per avere il suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli e ha dato uno sguardo al futuro e al tipo di madre che vorrà essere.

Giulia Salemi

“La felicità. Immagino il mio piccolo in braccio, lo coccolo, lo massaggio, lo bacio. Intorno a me l’amore di Pierpaolo, la gioia di mia madre, mio padre, mia nonna Giuliana”. In questo modo a F, la Salemi ha descritto come si immagina il momento nel quale diventerà madre.

Allo stesso tempo però: “Vedo anche notti insonni e mesi complessi, la maternità non è solo rose e fiori. E, goduto il lusso di poter staccare per qualche mese, ho parecchi progetti in cantiere: la carriera è importante tanto quanto essere madre. Poi, più in là, vorrei un altro figlio. Il matrimonio, chissà”.

“Ecco che madre sarò”

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche uno sguardo al tipo di genitore che la Salemi vuole essere: “Una madre che insegnerà a suo figlio il rispetto. Mi spaventano i tg con l’elenco dei femminicidi, l’odio, l’aggressività. Vorrei insegnargli l’amore, la dolcezza, la bontà. E ad accettare il rifiuto, perché ognuno è libero di scegliere. Gli permetterò di piangere e di essere fragile: credo molto nell’educazione emotiva, i maschi ne hanno un gran bisogno”.