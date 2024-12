“Ficcatela in bocca, sei una falsa”: caos al GF tra Shaila e Helena

Sfuriata senza eguali al Grande Fratello con Shaila Gatta che ha raggiunto i limiti nei confronti di Helena Prestes.

Sale la tensione al Grande Fratello dove in queste ore Shaila Gatta è stata protagonista di un episodio davvero forte con vittima Helena Prestes. In particolare, l’ex Velina si è rivolta in modo durissimo verso la modella con parole scortesi e un atteggiamento piuttosto aggressivo. Una situazione che sicuramente verrà discussa anche dalla produzione.

Shaila contro Helena: furia al GF

Sebbene non sia chiaro cosa abbia dato inizio alla rovente discussione, al Grande Fratello Shaila Gatta e Helena Prestes sono state protagoniste di un accesso confronto. In realtà è stato quasi un monologo dell’ex Velina.

“Perché gli hai scritto la lettera quando sai dall’inizio che io sto organizzando la festa per il mio compagno (Lorenzo ndr) ? Amore non scappi, la cosa peggiore è che l’hai scritta qui davanti a tutti, quindi volevi che si sapesse”, ha esordito Shaila.

Helena Prestes

“Sei una povera, tu menti. Menti con queste storielle strappalacrime. […] La polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio. La pasta, invece di fare finta che ti piace. Sei una contraddizione continua. Ma sai perché? Perché hai la soddisfazione che tu adesso stai avendo una bella clip […]”, ha proseguito la Gatta.

Non vedendo risposta dalla Prestes, poi, la Gatta ha rincarato la dose in modo offensivo: “Parlami. Parlami piccola giocatrice languida dal culetto peloso, parlami. Ma che hai da dire? Niente. Perché quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, te sta zitta”.

La reazione di Helena

Una volta che la Gatta si è sfogata, la Prestes ha provato a prendere parola: “Io ho fatto tante cavolate ma almeno sono stata coerente. Tu non sei capita da nessuno, perché sei una contraddizione continua. Sei falsa”.

Tra le due c’è stato ancora un momento di tensione con gli altri concorrenti che stavano ascoltando e cercando di placare Shaila. Staremo a vedere se ci saranno conseguenze per l’accaduto.