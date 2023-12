Coppia in crisi? Chi lo sa. Intanto Pierpaolo Pretelli ha fatto una bellissima sorpresa a Giulia Salemi che è rimasta particolarmente colpita.

Come stiano davvero le cose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, probabilmente, lo sanno solo loro. Eppure, al netto delle voci di crisi mai smentite dai diretti interessati, ecco un gesto che potrebbe aver cambiato tutto e che, per lo meno, spiegherebbe le intenzioni dei due ragazzi. Il ragazzo, infatti, ha fatto una bellissima sorpresa alla sua dolce metà per l’anniversario…

Giulia Salemi, la sorpresa di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi

Sul loro conto ne sono state dette di ogni tipo e, anche nell’ultimo periodo, le cose non sono andate meglio. Salemi-Pretelli erano dati in crisi, almeno fino alle scorse ore quando il ragazzo ha messo in atto una sorpresa coi fiocchi per l’anniversario con la sua dolce metà.

I ‘Prelemi’ hanno messo a tacere ogni voce di rottura. In un filmato diventato virale e ripreso poi da diversi media anche via social, infatti, ecco Pierpaolo stupire, alle spalle, la bella Giulia. In mano un mazzo di rose rosse. Alleato speciale, in questo caso, il padre della ragazza che ha ripreso tutto.

A quanto pare, la sorpresa è dovuta non solo alle feste di Natale ma anche al loro anniversario cme coppia, presumibilmente il terzo anno dall’inizio della relazione.

Successivamente la bella Salemi ha aggiunto sui social: “Quanto vi amo? Si sono messi d’accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario mentre ero a pranzo con mio papà e io pensavo che fosse ancora via per una serata, convinta di vederlo tra qualche giorno”.

Crisi superata? Chi lo sa. Per il momento resta un bellissimo gesto che conferma, come minimo, il buonissimo rapporto tra i due ragazzi.

Di seguito anche un post Instagram di Novella 2000 dove è possibile vedere il filmato con quanto accaduto tra i due ragazzi: