Sembra essere finita la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lui se ne sarebbe andato via di casa con tanto di bagagli già fatti.

Potrebbe essere giunta al termine la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da tempo la relazione tra i due giovani volti della tv e dei social stava attraversando momenti di difficoltà. Dopo alcuni tentativi di rimettere insieme i pezzi pare che le cose non siano andate bene. A dare le ultimissime sui due è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ‘L’Investigatore social’, secondo cui la relazione è finita.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: storia finita?

Giulia Salemi

Attraverso un post su Instagram, come detto, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ovvero L’Investigatore social, ha annunciato la fine della relazione tra i due giovani vip.

“Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme. A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte“, ha esordito Rosica.

Poi, spiegando le ragioni della fine della storia tra i due: “I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava. Prima era tutto vero? Assolutamente si!!! Tant’è che li ho sempre supportati e difesi da tutte le fake news che sono circolate in questi anni. C’è qualche contratto che li obbliga a stare insieme per finta? No!!! Nessun contratto, forse paura di deludere quel fandom che li ha tanto amati e supportati, ovviamente sanno che insieme valgono di più”.

In conclusione l’esperto ha aggiunto come una sentenza: “Attualmente è finita a seguito di una grandissima crisi tra i due e probabilmente per l’anno prossimo annunceranno pubblicamente la fine che io vi racconto da mesi. Premetto che adoro Giulia e Pier, ma non posso far finta di nulla, ho smesso di tifare per un qualcosa che ad oggi non esiste più”.

Di seguito anche il post Instagram di ‘Alessandro Rosica – Investigatore social’ con la notizia: