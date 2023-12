Alex nuccetelli, amico e confidente di Francesco Totti, è tornato a svelare alcuni retroscena sull’ex calciatore e sulla sua vita privata.

Dopo il polverone sollevato da Unica, il docufilm di Ilary Blasi, Alex Nuccetelli è tornato a prendere le difese di Francesco Totti e a Tag 24 ha confessato: “Credo di aver avuto un ruolo importante nella storia di Ilary Blasi e Totti anche più di cupido. Oggi posso parlare solo del docufilm perché abbiamo fatto un patteggiamento in tribunale con la signora e posso parlare solo di quello. Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma”.

A seguire Nuccetelli ha parlato anche della storia tra Totti e Noemi e ha svelato perché, a suo dire, l’ex calciatore sarebbe fedele alla sua nuova compagna.

Francesco Totti

Francesco Totti: la confessione di Alex Nuccetelli

A Tag 24, Alex Nuccetelli è tornato a parlare della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e ha precisato perché, secondo lui, l’ex calciatore sarebbe fedele all’attuale compagna (nonostante la sua ex, Ilary Blasi, abbia svelato di credere di esser stata tradita più volte dall’ex marito).

“Io non ho presentato Noemi a Francesco. Si sono conosciuti da soli in Sardegna e poi ho fatto da tramite tra loro perché non si erano scambiati i contatti in quel contesto. (…) Con Noemi ha trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele e penso che lo sia stato anche con Ilary. Lui è davvero soddisfatto e felice con lei. Non posso dire che Francesco non ha mai tradito Ilary con Noemi però quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale”, ha dichiarato Nuccetelli, e ancora: “Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista ma gli piacciono le donne”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento l’ex calciatore e la sua ex moglie, Ilary Blasi, non hanno rotto il silenzio sulle dichiarazioni fatte dal pr romano.