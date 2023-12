Un Natale diverso per Fabrizio Corona e suo figlio Carlos: i due sono stati insieme e hanno fatto dei particolari auguri da una clinica privata.

Un messaggio davvero particolare in occasione delle feste di Natale da parte di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, attraverso alcune storie su Instagram si è mostrato in compagnia di suo figlio Carlos. Entrambi si troverebbero in una clinica privata in Svizzera…

Fabrizio Corona e il figlio in clinica: il messaggio

Tra i vari volti famosi che sui social hanno voluto fare gli auguri di Natale al proprio pubblico, anche Corona. L’ex re dei paparazzi, però, si è distinto per modalità e location. L’uomo, infatti, attraverso alcune stories su Instagram ha fatto capire di trovarsi in compagnia di suo figlio Carlos che dovrebbe trovarsi, stando ai rumors che circolano e che sono stati riportati da diversi media, in una clinica privata in Svizzera per alcune cure relative alla psicosi transitoria acuta di cui il ragazzo soffrirebbe.

“Anno nuovo, vita nuova. Auguri di buon Natale a tutti, sempre e comunque”, le parole del fotografo. E ancora: “Auguri di buon Natale a tutti e a tutte le persone che hanno bisogno, perché un felice Natale si augura a tutti, con la famiglia sempre unita. Siamo tornati tutti e tra poco tornerò anche io, auguri ancora”, il commento di Carlos.

Fabrizio ha poi voluto aggiungere un riferimento alla legge e ai detenuti in Italia: “E auguri anche a tutti i detenuti che si meritano un po’ di pace perché sono persone sole e abbandonate da tutti e hanno bisogno di affetto e amore”.

