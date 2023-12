Francesca Ferragni sta trascorrendo le vacanze sulla neve in compagnia della famiglia e sui social suo marito ha replicato contro gli haters.

Francesca Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze di Natale in famiglia sulla neve e sui social c’è chi non ha perso occasione per criticarla aspramente. Tra gli haters c’è anche chi, in riferimento a suo marito, ha scritto: “Ma Riky esattamente che c**** fa nella vita?”. Riccardo Nicoletti non ha perso occasione per replicare personalmente, e a sua volta ha scritto: “Si fa i suoi…”.

Francesca Ferragni: le critiche degli haters

Il marito di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti, ha deciso di replicare contro gli haters dei social che, ovviamente, non hanno mancato di prendere di mira le foto condivise da lui e da sua moglie durante le feste di Natale. I tre sono stati a loro volta travolti dalle polemiche relative al caso dei Pandori Balocco e della “falsa beneficenza” che ha interessato Chiara Ferragni nei giorni scorsi.

La famiglia dell’influencer – così come lei – ha preferito non rompere il silenzio in merito alla vicenda e l’unica che ha provato a difendere pubblicamente il gesto fatto dall’imprenditrice digitale è stata sua sorella Valentina. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e per il momento l’influencer continua a non mostrarsi sui suoi canali ufficiali (e si vocifera che il suo team sia a lavoro per cercare di riabilitare la sua immagine pubblica).