Presto mamma, Giulia De Lellis non ha resistito a fare alcuni primi regalini alla bimba in arrivo. Ecco cosa ha comprato a Priscilla.

Sta vivendo nel modo migliore la prima gravidanza di cui ha raccontato qualche dettaglio anche nelle scorse ore. Stiamo parlando di Giulia De Lellis che si sta portando avanti per la sua Priscilla con alcuni regalini davvero simpatici e carini, ovviamente griffati e super teneri che la futura mamma ha voluto mostrare ai suoi seguaci.

Giulia De Lellis e la gravidanza

Sono giorni sicuramente di grande gioia per Giulia De Lellis e Tony Effe che stanno affrontando la dolce attesa della loro prima figlia, Priscilla. La nota influencer ha raccontato in queste ore le sue prime sensazioni da futura mamma confidando alcuni dettagli molto intimi e anche simpatici legati a come abbia reagito alla novità.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

“Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, ha detto la futura mamma tramite alcune stories su Instagram.

I regalini per Priscilla

Sempre sui social, la De Lellis ha poi mostrato con orgoglio i primi regalini che ha deciso di prendere per la sua piccola Priscilla. La futura mamma ha preso una serie di accessori griffati ed esclusivi, naturalmente tutti sui toni del rosa. Indubbiamente tra questi oggetti spicca un cappellino di lana fucsia con sopra ricamata l’iconica croce gotica di Chrome Hearts, il brand con sede a Los Angeles che da qualche tempo sta spopolando tra i Vip.

Oltre alla cuffietta è stato possibile vedere delle scarpette. Non normali, bensì delle mini Vans, modello slip on, personalizzate con gli iconici scacchi in bianco e rosa tempestati di cristalli e perle. Insomma, a Priscilla non mancherà certo lo stile…