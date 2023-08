Sui social, la gioia di Giulia De Lellis che dopo diversi mesi è riuscita finalmente a prendere possesso della sua nuova casa.

Sono state ore di grossa agitazione per Giulia De Lellis che ha raccontato la battaglia del suo amico a quattro zampe Tommy, operato ieri per risolvere dei gravi problemi di salute. Per fortuna, però, dopo l’ansia e l’attesa, le buone notizie e, successivamente, anche un altro lieto evento: la prima cena nella sua nuova casa. L’influencer, infatti, ha condiviso alcune stories su Instagram in cui si è mostrata felicissima di essere riuscita ad “inaugurare” la sua nuova abitazione.

Giulia De Lellis e la nuova casa

Giulia De Lellis

La felicità per la prima cena nella nuova casa è sicuramente immensa per la bella Giulia in quanto, in passato, lei stessa aveva raccontato di aver avuto più di un problema con le persone che erano state incaricate di fare determinati lavori per rendere l’abitazione accessibile e vivibile. “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case!”, aveva detto in precedenza la ragazza facendo notare che la nuova dimora sarebbe dovuta essere pronta ormai da tempo.

Adesso, finalmente, la lieta notizia con l’influencer che ha mostrato alcune stories nelle quali si vede appunto la casa tutta sistemata e pronta ad accogliere, per lo meno, una cena.

“La prima cena a casa nostra è stata indimenticabile”, ha detto. E ancora: “Il menu solo le mie cose preferite”, ha aggiunto.

Nessun particolare dettaglio sulla casa ma solo la certezza che le cose sembrano essersi sistemate dopo tanto tempo di attesa. Siamo sicuri che presto Giulia mostrerà ai suoi fan la nuova abitazione.

Di seguito, invece, anche un simpatico vecchio post Instagram dell’influencer tra le vie di Milano: