Giulia De Lellis ha raccontato via social un grave episodio accaduto ai danni di sua nonna, che ha appena compiuto 89 anni.

Dopo le vacanze e la tragica scomparsa del suo cagnolino, Tommaso Kowalski, Giulia De Lellis si è riunita con la sua famiglia in occasione dell’89esimo compleanno di sua nonna e a seguire, attraverso le sue stories via social, ha svelato un retroscena inedito. L’influencer ha svelato che la sua famiglia sarebbe stata costretta a mettere in casa delle telecamere a causa delle infermiere che avrebbero dovuto prendersi cura dell’anziana nonna dell’influencer:

“Abbiamo avuto esperienze traumatizzanti con le infermiere. Nonnina sta meglio, siamo venuti a Roma per i suoi alti e bassi e per festeggiare il suo compleanno. Per fortuna tutto bene”, ha fatto sapere.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: le telecamere in casa per le infermiere della nonna

Giulia De Lellis ha confessato ai fan dei social un grave episodio che ha visto protagonista sua nonna e a seguire, nelle sue stories, ha fatto sapere che attualmente sarebbe seguita da una signora “fantastica, nonna la adora! Non siamo tutti uguali a questo mondo”.

L’influencer nelle ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone a seguito della scomparsa del piccolo Tommy, il suo amico a quattro zampe venuto a mancare mentre lei era in vacanza.