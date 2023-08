Belen Rodriguez si è mostrata durante una passeggiata a cavallo e ha scritto quella che per molti sarebbe una frecciatina contro De Martino.

“Ora mi sento di nuovo bene”, ha scritto Belen Rodriguez mostrando in queste ore mentre, in tenuta da cavallerizza, si concedeva una passeggiata a cavallo. In molti credono che il messaggio dell’argentina fosse riferito al marito Stefano De Martino con cui, da circa un mese, si vocifera che l’amore sia giunto al capolinea.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez a cavallo: la frecciatina a De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono davvero separati per la terza volta? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in tanti, sui social, sono alla ricerca di indizi che provino l’effettiva rottura tra i due.

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è stata avvistata con Elio Lorenzoni e in tanti credono che tra i due sia in atto una nuova liaison, mentre De Martino avrebbe trascorso una breve vacanza in barca (dove sembra fosse presente una donna misteriosa). I due romperanno finalmente il silenzio in merito alla questione?