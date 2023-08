Beatrice Valli ha postato degli scatti in bikini e ha attirato l’attenzione dei fan con la sua incredibile somiglianza a una delle sue figlie.

Beatrice Valli sta trascorrendo le sue vacanze all’insegna dell’amore e del relax in compagnia delle sue due figlie e sui social ha conquistato i fan con alcuni seducenti scatti in bikini. In tanti tra i fan non hanno potuto fare a meno di notare che in una delle foto da lei condivise sui social sarebbe in tutto e per tutto identica a Bianca, la figlia di 6 anni che ha avuto insieme a suo marito Marco Fantini. I due hanno anche altre due figlie: Azzurra e la piccola Matilde Luce.

Beatrice Valli: la foto in bikini conquista i fan

Beatrice Valli ha conquistato I fan dei social con la sua bellezza e la sua incredibile somiglianza alla figlia Bianca, la maggiore delle tre figlie che lei e Marco Fantini hanno avuto insieme (Beatrice è mamma anche di Alessandro, avuto da una sua precedente relazione).

Sui social in tanti le hanno fatto i loro complimenti scrivendo: “Così al naturale sei stupenda, un esempio per tutte noi”. E, ancora: “Se Bianca e le bimbe crescono come te bisogna stare attenti”.