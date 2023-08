Nelle ultime ore sui social l’influencer Giulia De Lellis ha mostrato quello che per molti sarebbe un pancino sospetto.

Giulia De Lellis ha attirato l’attenzione sui social mostrandosi con un pancino sospetto e in molti hanno subito pensato che lei fosse incinta. L’influencer e il fidanzato Carlo Beretta sono legati dal 2020 e sembrano essere più felici e uniti che mai. In merito all’ipotesi di una gravidanza la De Lellis si è però sbrigata a smentire e ha fatto chiarezza affermando nelle sue stories:

“Pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giu. Non nego di ironizzare e o immaginare una gravidanza. Sarei carina?”

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e il pancino sospetto: il commento

Giulia De Lellis ha chiarito ai suoi fan di non essere incinta e ha puntualizzato di avere solamente la pancia gonfia. L’influencer ha anche riportato quelle che potrebbe essere le cause del suo gonfiore, e ha scritto: “Il gonfiore è diverso e spesso è causato dalle condizioni di malattia dell’utero. Lo stato infiammatorio che l’endometriosi e l’adenomiosi portano con loro contribuisce ad aumentare questo effetto”. Sui social in tanti sono curiosi di sapere se presto l’influencer annuncerà l’arrivo di un bebè insieme al fidanzato, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.