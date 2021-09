Casella, l’illusionista più famoso della Tv, si dichiara pronto a partecipare al reality di Canale 5. Ma senza magia.

“Look at me! Look at me!” mischiando italiano in inglese, l’illusionista Giucas Casella si presenta come nuovo concorrente del GF Vip 2021.

Casella, oggi 69enne, sembra animato da vivacità e una sana voglia di partecipare, ma anche sottilmente preoccupato dalle atmosfere della Casa Reality. Il mentalista siciliano è infatti al suo secondo reality show, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Con un’affermazione quasi lapidaria afferma che la sua massima aspirazione nella vita è:

“Essere sereno e che la mia famiglia sia tranquilla.”

Casella conclude pronunciando il suo motto: “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga.” Il celebre proverbio siciliano che indica una persona capace di restare impassibile di fronte allo scorrere degli eventi, proprio come chi viene bagnato dalla pioggia e asciugato dal vento.

Riuscirà Casella a mantenere intatto il suo proverbiale self-control tra le mura spiatissime della Casa? Lo scopriremo presto.