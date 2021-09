In un’intervista la ballerina e showgirl Carmen Russo si presenta come nuova concorrente del reality show. Si definisce “Una donna che non perde mai il controllo”. Sarà vero?

Carmen Russo torna alla ribalta sotto i riflettori come protagonista di un nuovo reality. Dopo le anticipazioni che rivelano la sua presenza nel cast del “Grande Fratello Vip” oggi la Russo si presenta in una video-intervista esclusiva.

Sono una donna che riesce a mettere insieme l’irrazionalità e la razionalità.

“Non sono che ne sarà di me, né quanto tempo resterò nella casa” afferma diplomatica Carmen “lascio tutta la decisione al pubblico.” E qui scatta il classico ammiccamento alla gente da casa in tipico stile Russo; forse un tentativo precoce di arruffianarsi il pubblico?

Alla domanda “C’è qualcuno che non vorresti mai incontrare nella casa?” Risponde stizzita: “Enzo Paolo Turci!”

La Russo afferma di non essere bugiarda – cosa che non le riesce per niente – e di mantenere sempre l’autocontrollo. “Diciamo che lotto per non perderlo,” dichiara poi cautamente Carmen.

I telespettatori non vedono l’ora di vederla in azione nella Casa più famosa d’Italia. I fans del programma già commentano: “Ci regalerà delle perle trash.”

Carmen Russo sarà l’Orietta Berti del Grande Fratello Vip, ne vedremo delle belle.