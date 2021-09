Arriva su Netflix ‘Schumacher’, il documentario sul leggendario pilota tedesco, 7 volte campione del mondo di Formula 1.

Si intitola semplicemente Schumacher, come il suo cognome, ed è il documentario che racconta la storia e la carriera di uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempo. Gli appassionati di motori, ma non solo, da alcuni mesi attendono il documentario che Netflix ha messo in cantiere da diverso tempo e che rappresenta l’occasione per rivedere le gesta di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo (due con la Benetton, cinque con la Ferrari).

Schumacher, il film: quando esce su Netflix?

Ma quando esce Schumacher su Netflix? Per vedere il documentario sul campione tedesco bisogna attendere mercoledì 15 settembre 2021: è infatti questa la data scelta dalla piattaforma streaming per il rilascio del film in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il documentario debutta quindi sulla piattaforma on demand circa 30 anni dopo l’esordio del pilota in un Gran Premio di Formula 1 (avvenne nel Gran Premio del Belgio nel 1991, in quella sua prima gara si dovette ritirare e non riuscì a concluderla).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Michael Schumacher

La scelta da parte di Netflix di realizzare un documentario su Michael Schumacher è dovuta anche al grande successo avuto dalla serie TV Formula 1: Drive to Survive in cui, in ogni stagione, viene seguito un Mondiale diverso di Formula 1.

Schumacher, il documentario su Netflix

Del documentario Schumacher ne ha parlato anche Sabine Kehm, l’addetta stampa e manager dell’ex pilota tedesco. “Michael Schumacher ha ridefinito l’immagine professionale di un pilota da corsa e ha fissato nuovi standard nella massima categoria automobilistica. Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la sua squadra, guidandoli verso i più grandi successi” ha dichiarato.

Quella targata Netflix è l’unica opera su Michael Schumacher che è stata riconosciuta ufficialmente dalla famiglia dell’ex pilota.