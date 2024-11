Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2024: le iniziative in Italia

Vediamo quali sono le iniziative in programma per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2024.

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2024. Come accade ogni anno, sono diverse le iniziative in programma per ricordare le vittime di femminicidio e per sensibilizzare più persone possibile su un tema che, ancora oggi, fa paura.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2024

Istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne continua ad avere una grande importanza. Nel 2024 sono diverse le iniziative organizzate in tutta Italia per ricordare che l’amore non uccide. Negli anni sono stati fatti grandi passi avanti, ma siamo ancora lontani anni luce dal superamento delle disuguaglianze di genere.

Bisogna lottare ancora molto affinché non ci siano più altre Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, Aurora Tila e Sara Centelleghe. L’elenco è molto più lungo, visto che dall’1 gennaio 2024 al 27 ottobre 2024, secondo l’ultimo report del Ministero dell’Interno, sono più di 80 le donne uccise nell’ambito familiare/affettivo.

Per la Giornata contro la violenza 2024 sono tante le iniziative in tutta Italia, con manifestazioni nelle principali piazze, proiezioni di film a tema, incontri e dibattiti. A Firenze, presso il Cinema La Compagnia di Via Cavour, ci saranno diversi spettacoli gratuiti, come Alba Blu di Emanuela Mascherini e La testimone (Shahed) di Nader Saeivar. Sempre nel capoluogo toscano, il 24 novembre è prevista una camminata “A passo di donna”.

A Milano, dopo la manifestazione del 9 novembre scorso, ci saranno diversi eventi. Segnaliamo la mostra Com’eri vestita?, allestita fino al 30 novembre presso il centro civico di viale Tibaldi n. 41, Municipio 5.

Giornata contro la violenza sulle donne 2024

A Messina, invece, andrà in scena un’iniziativa molto importante. Presso il Policlinico, in collaborazione con l’Università di Messina, dal 21 al 27 novembre ci sarà l'(H) Open Week per incoraggiare le donne vittime di violenza a denunciare. Verranno offerti anche incontri con psicologi e psichiatri.

A Cuneo sono stati organizzati una serie di appuntamenti, con momenti di animazione presso alcune delle 37 panchine rosse installate in città e incontri, spettacoli, seminari e laboratori. La rassegna, chiamata 8 marzo è tutto l’anno – 25 Novembre 2024. Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, prevede anche dei corsi gratuiti di autodifesa.

Spostandoci a Roma, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia – Borgo Santo Spirito 2, è in programma un momento di approfondimento e riflessione sul tema, con importanti testimonial. In ogni Municipio della città sono previsti incontri, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e iniziative sportive.

Infine, a Torino si svolgerà We run for women, una corsa di 5 km (accessibile a tutti) e di 10 km (competitiva e non competitiva). L’attività sportiva ha lo scopo di ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.