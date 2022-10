Hai mai sentito parlare di questo termine? Ti sei mai chiesto cosa significa, quale sia la sua traduzione e cosa vuole dire gipsy?

Il termine gipsy deriva dall’inglese e la sua traduzione letterale è “zingaro” o “zingara“. I gipsy sono tutte quelle persone che fanno parte di una comunità in genere composta da diverse etnie accomunata dalla lingua. Ma si usa anche per definire uno stile di vita e di abbigliamento. La vera lingua di origine del termine è il latino, dalla parola “aegyptanus“, ovvero “egiziano“; agli inizi gli zingari per farsi accettare si facevano passare per magnati egiziani.

Origine : dal latino e dall’inglese;

: dal latino e dall’inglese; Quando si usa : per descrivere persone, cose e/o stili legati alla moda;

: per descrivere persone, cose e/o stili legati alla moda; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: mondiale.

Chi sono i gipsy, le usanze e i costumi

Le comunità gipsy hanno tutte caratteristiche e tradizioni diverse: ogni gruppo infatti ha elementi che derivano da tutte le culture che hanno incontrato durante i loro spostamenti.

Uno degli elementi che li accomuna in modo particolare è la forte credenza nelle tradizioni, infatti vengono tramandate da padre a figlio esclusivamente a voce.

Gipsy

Le comunità si basano e fanno molto riferimento alla famiglia: solo chi fa parte di un nucleo famigliare molto numeroso può entrare a far parte di un gruppo gipsy.

Nella tradizione di solito ci si sposa in età giovanile; il giorno del matrimonio è considerato come una grossa festa per tutta la comunità. Le nozze sono molto sfarzose e esagerate, infatti l’abito da sposa deve essere sempre ornato di perle e balze.

I festeggiamenti devono sempre comprendere fuochi d’artificio, concerti spettacoli circensi, esibizioni canore e danze sfrenate che durano anche tutta la notte se non oltre.

Gipsy come stile di vita…

Lasciando da parte la traduzione di gipsy, a oggi questo termine si usa anche per definire uno stile di vita nomade di chi ama viaggiare e lasciarsi influenzare da culture diverse.

Ad esempio una persona che ama viaggiare e scoprire nuove culture e stili di vita, può essere definito gipsy anche se di fatto non è uno “zingaro”.

Abbigliamento gipsy: il significato nella moda

Il mondo della moda ha adottato il questo termine per descrivere un determinato look; questo stile di abbigliamento è molto colorato e con stampe divertenti, mentre i tessuti sono di vario tipo il tutto ornato da gioielli vistosi di vario genere.

Questo tipo di outfit è decisamente di impatto per l’occhio; per essere in perfetto stile gipsy si devono indossare gonne lunghe e morbide, un top molto colorati e sfarzosi (meglio se fatti a mano), camicie extra large, gilet, foulard colorati o con stampe e infine gioielli molto decorati con grosse pietre.

