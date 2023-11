Il significato della canzone Solo tu di Il Solito Dandy, l’inedito presentato dal cantautore durante la semifinale di X Factor 2023.

Durante la semifinale di X Factor 2023 sono stati presentati i brani degli inediti dei concorrenti arrivati fino al penultimo appuntamento di questa intensa ed emozionante edizione. Tra i talenti che maggiormente sono riusciti a colpire il pubblico, spicca in particolar modo quello di Il Solito Dandy, cantautore del team Dargen. Il suo inedito si intitola Solo tu, una canzone diversa dal solito.

Scopriamo insieme il significato del brano che rappresenterà il biglietto da visita per il cantautore torinese classe 1993 anche alla fine della sua avventura nel talent di Sky.

Solo tu di Il Solito Dandy: il significato della canzone

Come gran parte degli inediti presentati in questa edizione di X Factor, anche Solo tu vanta la partecipazione dell’interprete in fase di stesura. Il brano inedito presentato da Il Solito Dandy è stato scritto infatti dallo stesso Fabrizio Longobardi (questo il suo vero nome) con l’aiuto di Leo Pari, cantautore romano di grande esperienza, e da Simone Guzzino, che ne ha curato anche la produzione.

Il Solito Dandy

Ispirato da una massima di sua nonna sull’importanza dell’amore, che amplifica le nostre emozioni e pervade ogni aspetto della nostra vita, Il Solito Dandy ha dato vita a un brano che riflette la sua visione dell’amore visto come forza motrice che permette di viaggiare con la fantasia e di trasformare in situazioni surreali anche le cose più semplici.

Alla base della canzone c’è appunto un’esperienza ‘banale’, all’apparenza: sentirsi bene con la persona amata fino ad arrivare a una confusione tale da rendere incredibile ogni cosa. Si tratta di un brano molto personale, per l’autore. La canzone che in sostanza avrebbe voluto ascoltare in quei momenti in cui la sua mente “partiva per la tangente“, senza riuscire a pensare ad altro se non alla amata.

Una persona capace di trasportarlo in un mondo nuovo, tra l’Amazzonia nei vasi da giardino, rave di musica sinfonica, cascate psichedeliche e altre immagini di pura fantasia.

Solo tu di Il Solito Dandy: il testo della canzone

E guardo il mondo a testa in giù,

e scivola un pensiero dalla tasca fino al cielo.

Da quando sei arrivata tu

esploro l’Amazzonia dentro i vasi del giardino

e nuoto stile in un acquario

contro ad anemoni e i coralli viola e blu.

Tu mi confondi ma ti amo davvero…

Continua per il testo integrale