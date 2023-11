Il significato della canzone L’inverno di Angelica Bove, l’inedito presentato dalla cantante durante la semifinale di X Factor 2023.

Il momento più emozionante per i concorrenti di X Factor e per tutti i loro fan è spesso quello della presentazione degli inediti. Una consuetudine confermata anche dall’edizione 2023, in cui spicca su tutti il brano presentato da Angelica Bove, la concorrente di punta del team guidato da Ambra Angiolini: s’intitola L’inverno e vanta un autore davvero d’eccezione.

In un’edizione che passerà alla storia soprattutto per le polemiche che hanno avuto per protagonista Morgan, la musica non è certo stata messa in secondo piano, come dimostrato anche dalla cura con cui è stato realizzato l’inedito di una delle voci migliori della diciassettesima edizione del talent. Scopriamo insieme il significato di questa canzone.

L’inverno di Angelica Bove: il significato della canzone

A un passo dalla finale, i concorrenti di X Factor si giocano il tutto per tutto presentando al pubblico dello show, che in questi mesi ha imparato a conoscerli e ad amarli per le loro qualità, i brani inediti, le canzoni che dovrebbero rappresentare il loro biglietto da visita anche quando alla fine del lungo percorso all’interno del programma.

Angelica Bove

La scelta, per quanto riguarda Angelica Bove, è ricaduta su un brano, L’inverno, destinato a mettere in risalto le sue incredibili qualità vocali. Una canzone firmata da un artista conosciuto e amato in tutta Italia, amico di Fedez e dell’universo X Factor. Si tratta di Tananai, il cantautore milanese salito alla ribalta negli ultimi anni per la partecipazione a Sanremo con i brani Sesso occasionale e Tango.

Per quanto riguarda il significato, L’inverno pone al centro della canzone quelle notti che si rivelano spesso più difficili delle altre, notti in cui non ci si riesce a riscaldare, non si riesce a chiudere occhio. Momenti in cui non è possibile far finta di nulla, e che spingono a fare i conti con se stessi e a “prendere a pugni uno specchio” per cercare un sollievo che a volte è però impossibile da raggiungere.

Una canzone intensa ed emozionante, tipica del repertorio più profondo del cantautore di Abissale, in grado di mettere in risalto le incredibili vibrazioni di una voce calda e intensa come quella della giovane cantante romana.

L’inverno di Angelica: il testo della canzone

La canzone inedita di Angelica Bove, scritta da Tananai, sarà presentata durante la semifinale di X Factor 2023, in programma il 30 novembre. Il testo integrale del brano sarà disponibile dal 1° dicembre.