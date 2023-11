Diletta Leotta mostra ai fan il suo primo albero di Natale da mamma: in braccio, ovviamente, stringe la piccola Aria.

A casa di Diletta Leotta è già Natale. La conduttrice sportiva, diventata mamma della piccola Aria qualche mese fa, ha già addobbato tutta la sua dimora, che divide con il compagno Loris Karius. Il suo albero, a differenza di quello di altre Vip, è meno faraonico di quanto ci si aspettava.

Diletta Leotta: il suo albero di Natale è slim

Per il suo primo Natale da mamma, la piccola Aria è venuta al mondo il 16 agosto del 2023, Diletta Leotta ha scelto di non allontanarsi troppo dalla tradizione. Via social, ha mostrato ai fan il suo albero che, a sorpresa, è un modello slim. A differenza di tante altre donne dello showbiz, come Chiara Ferragni, la conduttrice sportiva ha scelto un Christmas tree non eccessivamente faraonico, che occupa giusto un po’ di spazio nel salone e va soprattutto in altezza.

Anche per quanto riguarda gli addobbi, Diletta ha preferito non allontanarsi troppo dalla tradizione. Ha puntato tutto sul color oro, perfino per le luci. Palline, fiocchi e fiori sono coordinati in modo quasi maniacale. Alla base dell’albero di Natale, ovviamente, non poteva mancare l’effetto neve. Inoltre, per tutta la casa ha sparso alcune palline sul rosa e sul bronzo, forse dedicate proprio alla piccola Aria, mentre sopra al caminetto elettrico ha adagiato delle candele di media grandezza a forma di alberello.

Diletta Leotta: il primo Natale da mamma deve essere speciale

“Il nostro primo Natale“, ha scritto Diletta Leotta a didascalia del video con cui mostra ai fan il suo albero e le relative decorazioni. La conduttrice sportiva stringe tra le braccia la sua piccola Aria, le luci sono soffuse e come sottofondo musicale c’è la canzone All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Insomma, è tutto pronto: mancano solo i regali e una bella tavola imbandita.