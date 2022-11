Lingue del mondo: quante sono e la classifica delle più parlate in assoluto, diffuse in ogni angolo del pianeta.

Ti sei mai chiesto quante sono le lingue del mondo? Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo. In Europa tendiamo a dare maggior peso alle lingue parlate dalle nazioni più importanti del continente, ma basta mettere il naso fuori dai nostri confini per comprendere quale varietà di lingue esista in tutto il pianeta. Basti pensare che una risposta precisa al numero di lingue esistenti è praticamente impossibile da dare.

Secondo la letteratura scientifica, la stima ondeggerebbe tra le 6mila e le 12mila lingue. Un numero enorme, cui si arriva prendendo in considerazione anche i cosiddetti “dialetti”, ovvero sistemi linguistici dal carattere geografico limitato. Ed è una conseguenza logica e naturale, visto che di naturale, nel concetto di “lingua”, c’è ben poco. Se cerchi dunque di tutte le lingue del mondo un elenco completo, probabilmente non potrai mai essere soddisfatto. Esistono però diverse classifiche riguardante le lingue riconosciute a livello nazionale e internazionale, in grado di stabilire quale sia la più parlata.

Classifica delle lingue più parlate al mondo

Se mettersi d’accordo su quante siano le lingue conosciute non è possibile, possiamo però avere dei dati inerenti a quale sia la lingua più parlata al mondo. Esistono diversi studi, periodicamente aggiornati, al riguardo. Alcuni prendono in considerazione solo i parlanti madrelingua, altri invece i parlanti a livello generale, considerando anche la diffusione di un idioma all’estero. E si tratta di studi dai risultati decisamente interessanti.

ragazza inglese lezione

Se, ad esempio, il numero di parlanti madrelingua più alto in assoluto è del cinese mandarino, diffuso tra quasi un miliardo di persone, a livello totale di parlanti la lingua più diffusa al mondo è l’inglese, con circa un miliardo e mezzo di persone in grado di dialogare in questa lingua in ogni angolo del globo. Una graduatoria, quella di diffusione, che vede l’italiano molto in basso, al 29esimo posto con circa 68 milioni di parlanti (di cui oltre 64 madrelingua), lontanissima dalla top 10 e dietro lingue come il Marathi, il Telugu, il Tamil, il Tagalog e l’Hausa.

Queste le prime dieci posizioni stando ai dati diffusi da Ethnologue 2022:

1 – Inglese (1.452 miliardi)

2 – Cinese mandarino (1.118 miliardi)

3 – Hindi (602 milioni)

4 – Spagnolo (548 milioni)

5 – Francese (274 milioni)

6 – Arabo standard (274 milioni)

7 – Bengali (272 milioni)

8 – Russo (258 milioni)

9 – Portoghese (257 milioni)

10 – Urdu (231 milioni)

Idiomi del mondo: una lista dei più parlati

Abbiamo detto quanto sia difficile, se non impossibile, riportare tutte le lingue al mondo. Di seguito forniamo un elenco delle di alcune delle più parlate a livello mondiale (tra parentesi gli Stati in cui sono parlate):

– Akan (Ghana)

– Amarico (Etiopia, Egitto, Israele)

– Arabo standard

– Armeno

– Assamese (India, Bhutan)

– Azero

– Baluchi (Pakistan)

– Bengali

– Bhojpuri (India, Nepal, Mauritius)

– Birmano

– Bulgaro

– Catalano

– Cebuano (Filippine)

– Ceco

– Chhattisgarhi (India)

– Chichewa (Malawi)

– Chittagonian (Bangladesh)

– Cinese mandarino

– Coreano

– Creolo haitiano

– Curdo

– Danese

– Deccan (India)

– Ebraico moderno

– Filippino

– Finlandese

– Francese

– Fula (Senegal, Nigeria, Niger, Mali, Camerun, Benin, Ciad)

– Gan (Cina)

– Giapponese

– Giavanese (Indonesia)

– Gikuyu (Kenya)

– Greco

– Guajarati (India)

– Hakka (Cina)

– Haryanvi (India)

– Hausa (Nigeria, Niger, Sudan, Ciad, Camerun, Repubblica Centraficana)

– Hindi (India, Pakistan, Bangladesh, Arabia Saudita, Sudafrica, Figi, Guyana, Mauritius)

– Igbo (Nigeria)

– Ilocano (Filippine)

– Indonesiano

– Inglese

– Italiano

– Kanauji (India)

– Kannada (India)

– Kazako

– Khmer (Cambogia)

– Kinyarwanda (Ruanda)

– Konkani (India)

– Lingua araba egiziana

– Madurese (Indonesia)

– Magahi (India)

– Maithili (India, Nepal)

– Malayalam (India, Emirati Arabi Uniti, Malaysia, Singapore)

– Malgascio (Madagascar)

– Marathi (India)

– Marwari (India, Pakistan)

– Min bei (Cina)

– Min Dong (Cina)

– Nepalese

– Olandese

– Oriya (India)

– Oromo (Etiopia)

– Pashto (Pakistan, Afghanistan)

– Persiano

– Polacco

– Portoghese

– Punjabi occidentale (Pakistan, India)

– Quechua (Perù, Bolivia, Ecuador)

– Rajasthani standard (India)

– Rangpuri (Bangladesh)

– Rumeno

– Russo

– Serbo-croato

– Shona (Zimbabwe)

– Sindhi (Pakistan, India)

– Singalese (Sri Lanka, Madive)

– Slovacco

– Somalo

– Sondanese (Indonesia)

– Spagnolo

– Svedese

– Swahili (Kenya, Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi)

– Sylheti (Bangladesh)

– Tamil (India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Mauritius)

– Tatarstan (Russia)

– Tedesco

– Telugu (India)

– Thailandese

– Turco

– Turkmeno

– Ucraino

– Uiguro (Cina)

– Ungherese

– Urdu (India, Pakistan, Bangladesh, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman)

– Uzbeco

– Varhadi-nagpuri (India)

– Vietnamita

– Wu (Cina)

– Xhosa (Sudafrica)

– Xiang (Cina)

– Yoruba (Nigeria, Benin)

– Yue (Cina, Hong Kong, Macao, Singapore)

– Zhuang (Cina)

– Zulu (Sudafrica)

