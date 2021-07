Giorgia Soleri si scaglia contro il programma condotto da Filippo Bisciglia, e il motivo è legato alle dinamiche della coppia formata da Tommaso e Valentina in questa edizione 2021 partita nel segno delle polemiche.

A scatenare la rabbia della fidanzata di Damiano dei Maneskin è quanto trasmesso nel primo appuntamento del 30 giugno scorso, quando le coppie in gioco nel programma si sono presentate ufficialmente al pubblico di Canale 5. La modella e influencer ha criticato aspramente i contenuti andati in onda, soprattutto quelli che riguardano Tommaso Eletti e Valentina Nulla Augusti, 21 e 40 anni, fidanzati nel cui rapporto emerge la gelosia di lui. Il ragazzo controlla ogni mossa e ogni outfit della fidanzata, al punto da scatenare la rabbia di tanti e, tra questi, proprio di Giorgia Soleri che se la prende contro la “normalizzazione” di simili situazioni.

Giorgia Soleri su Temptation Island: “Questa roba è tossica”

“Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti”. Inizia così lo sfogo di rabbia di Giorgia Soleri dopo la prima puntata di Temptation Island in cui, il 30 giugno scorso, a innescare la bufera è stata la gelosia di Tommaso Eletti nei confronti della fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Temptation Island nella bufera, Giorgia Soleri: “Mi vengono i brividi”

La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha parlato al suo pubblico attraverso alcune storie Instagram, svelando tutto il suo disappunto per la decisione di mandare in onda, oltretutto in prima serata, messaggi potenzialmente pericolosi come quelli veicolati dalle dinamiche interne alla coppia in gioco a Temptation 2021.

“Mi vengono i brividi – ha scritto sui social Giorgia Soleri – pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in Tv. I brividi, davvero”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giorgiasoleri_/