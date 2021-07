Luisa Monti, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, fornisce degli aggiornamenti sulla sua battaglia contro il tumore.

Luisa Monti, ex Dama di Uomini e Donne, sta portando avanti la battaglia contro un tumore, un carcinoma maligno al seno, e dovrà sottoporsi a un intervento. Eppure, con grande coraggio, non vuole in nessun modo arrendersi, come da lei spiegato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram:

Luisa Monti: da un sogno ad un incubo

“Consapevolezza. Lotta. Rinascita… La prevenzione è tutto! – ha dichiarato – Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata né voglio essere trattata tale. Ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché”.

Luisa Monti ha proseguito: “Non si deve mai smettere di lottare, mai smettere di credere in sé stessi e perdere la voglia di vivere. Mai! Comunque vadano le cose devi reagire con positività pensando che è solo una nuvola grigia che offusca il sole e che passato il temporale. Risorgerai. Ho conosciuto tante donne meravigliose che affrontano ogni giorno questo maledetto mostro. Dico grazie a loro perché mi danno forza e insieme non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Continuiamo a brillare con i nostri Sorrisi. Grazie per i vostri bellissimi messaggi, il vostro affetto”.

Luisa Monti aveva reso noto di avere il cancro (al primo stadio) a Uomini e Donne Magazine. Purtroppo, si tratta per lei della seconda battaglia contro tale malattia. Difatti, anni orsono fece i conti con un tumore alla tiroide (lo stesso male per cui sono morti entrambi i suoi genitori).

I ringraziamenti al compagno Salvio Calabretta

Nel post la donna ha poi ringraziato il suo compagno, Salvio Calabretta, per il costante supporto. I due hanno stretto conoscenza negli studi di Uomini e Donne e lui le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio davanti alle telecamere. Nozze non ancora celebrate, dato lo stato di salute in cui riversa l’ex Dama del Trono Over.