L’estate 2021 è rovente per Elettra Lamborghini, e non solo per il successo della sua canzone “Pistolero”: il gossip impazza intorno una foto che sembra annunciare la dolce attesa!

Elettra Lamborghini e Afrojack in attesa di un figlio? La domanda si fa strada tra le cronache rosa delle ultime ore dopo uno scatto, condiviso su Instagram, in cui alcuni avrebbero intravisto un “messaggio segreto” che annuncerebbe velatamente la dolce attesa. Pochi minuti e migliaia di fan scattano a caccia di altri dettagli che possano confermare la gravidanza…

Elettra Lamborghini incinta? L’indizio sui social

Seguitissima sui social, Elettra Lamborghini continua a tenere alta l’attenzione dei follower con le sue “cronache d’estate” tra impegni televisivi, musicali e… amore! Non è passato inosservato un piccolo contenuto social che potrebbe nascondere, secondo alcuni, una grandissima gioia.

Poche ore fa, tra le Instagram Stories della bella ereditiera sarebbe è spuntata una immagine che richiamerebbe la dolce attesa di un bimbo. Nella foto, la sua mano e quella del marito, Afrojack, accarezzano la sua pancia e tutto… sembrerebbe alimentare il sogno di una gravidanza! Almeno questa è l’ipotesi di quanti hanno intercettato lo scatto, e la domanda è solo una: incinta o no?

Elettra Lamborghini e Afrojack innamorati sotto il sole

Per la coppia è un momento di relax e vacanza, condito da tenerissime effusioni sotto il sole di questa calda estate. Elettra Lamborghini e Afrojack non hanno commentato le voci di una presunta gravidanza, ma quel che è certo è che la loro intesa non perde un colpo. Innamoratissimi, si mostrano ai follower in alcuni scatti a due che li vedono sorridenti e felici, lei che dedica a lui un verso della sua hit Pistolero: “Te amoo ,te quierooo, tequilaa“.