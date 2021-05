Tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi è esploso un furioso botta e risposta durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi.

Gilles Rocca è stato il concorrente eliminato durante la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma poco prima di lasciare il reality show l’attore si è trovato a fare i conti con l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha commentato le sue ultime settimane di permanenza all’Isola. Tra i due è immediatamente esploso un diverbio che avrebbe rischiato di degenerare in una vera e propria lite se Ilary Blasi non si fosse messa in mezzo per interromperlo.

“Non parlare del mio Grande Fratello, parla della tua Isola!”, ha intimato Zorzi quando Rocca ha menzionato la sua recente vittoria al reality di Signorini, e l’attore ha replicato infastidito: “Ma cosa devo guardare, hai fatto quello nella vita!”. Tommaso Zorzi quindi ha replicato: “Perché tu cosa hai fatto amore mio? Ma dai!”

Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi

Per un pelo non è scoppiata una vera e propria lite tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2021. Il naufrago (che è poi stato eliminato nel corso della puntata) ha accusato l’opinionista di non aver fatto “nulla” a parte il Grande Fratello Vip e che per questo, a suo avviso, non avrebbe dovuto giudicarlo. “Vatti a documentare! Premio Massimo Troisi, ho fatto documentari… tu like, like, follower… per il resto cos’è che hai fatto? Io? Vatti a documentare, vai a vedere anche al cinema: Marco Risi, Paolo Sorrentino, vatteli a guardare! La mia vita non va avanti grazie ai follower ma grazie alle mani!”, ha dichiarato Rocca snocciolando alcune delle produzioni a cui ha preso parte in passato.

Come per gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi la permanenza nel reality show è stata particolarmente dura per Gilles Rocca, che invece di cogliere l’opportunità di restare a Playa Emboscada con Beatrice Marchetti ha scelto di tornare a casa (complice anche la sua nostalgia nei confronti della fidanzata Miriam Galanti).

La storia d’amore con l’attrice

Dal 2009 Gilles Rocca è legato sentimentalmente a Miriam Galanti: i due si sono conosciuti ad un corso di recitazione e ben presto sarebbe scoccata la scintilla. “Mi hai regalato anni indimenticabili, ci siamo messi insieme che tu eri una bimba di 19 anni e adesso sei una donna di 31… sono stato al tuo fianco e ti ho vista crescere e diventare l’essere più importante della mia vita”, ha scritto Gilles Rocca in un post via social in occasione del loro 12esimo anniversario.

