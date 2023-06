Una presunta lite tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino ha fatto molto parlare in queste ore. I due sono usciti allo scoperto.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno litigato? I rumors sono stati parecchi in queste ore ma, a quanto pare, le cose non starebbero proprio così. I due protagonisti sono usciti allo scoperto con tanto di video che mostra quali sono ora i loro rapporti.

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino: il video verità sulla presunta lite

“Prima della Festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine, la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”. Erano state queste le parole di Pipol Tv a proposito dei due volti noti dello spettacolo.

Ma cosa c’è di vero in questa storia? Difficile da dire, anche perché, a quanto pare, i diretti interessati hanno smentito tutto.

Il cantante e il ballerino hanno messo a tacere ogni questione con una videochiamata social dove riportavano, appunto, un titolo sulla notizia della loro presunta lite. I due napoletani sono apparsi decisamente divertiti dalla questione e, di fatto, hanno ribaltato ogni indiscrezione sul loro conto.

Di seguito anche un post Twitter dell’account disagiotv che ha condiviso il video della chiamata tra i due che ridono e scherzano in risposta alle indiscrezioni su quanto si era detto fosse accaduto:

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino mettono a tacere i gossip sul loro conto pic.twitter.com/VlcbVWORXD — disagiotv (@disagio_tv) June 8, 2023

