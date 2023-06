Inatteso retroscena tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio. Pare proprio che tra i due ci sia stata della tensione. Cosa è successo.

Sempre al centro della cronaca, rosa e non solo, Stefano De Martino. Questa volta, però, nulla a che vedere con questioni amorose con Belen. La vicenda in questione riguarda un retroscena avvenuto nel corso della festa scudetto del Napoli ed in particolare uno screzio avvenuto prima di salire sul palco con Gigi D’Alessio…

Stefano De Martino e lo screzio con Gigi D’Alessio

Stefano de Martino

In occasione della festa scudetto del Napoli, De Martino è stato chiamato a condurre l’evento e anche la diretta su Rai 2. Durante la serata, però, le cose non sono andate bene al 100%. Pare, infatti, che prima dell’inizio del grande show, l’ex ballerino di Amici abbia avuto uno “screzio durissimo” con Gigi D’Alessio. La colpa sarebbe di una terza persona che De Martino non voleva sul palco, cosa che, invece, voleva il cantante.

A riportare l’indiscrezione è Pipol TV che, però, non svela chi era il “terzo incomodo”. “Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”.

Insomma, sebbene alla fine tutto sia andato per il verso giusto, la lite o per lo meno la forte tensione, stando a questa indiscrezione, c’è stata.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha fatto sapere nulla.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol TV:

