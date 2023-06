Si torna a parlare di Sanremo e della ormai famosa lite tra Chiara Ferragni e Fedez. Amadeus ha fatto il primo commento…

Ha annunciato che quello del 2024 sarà il suo ultimo Sanremo, eppure, a far parlare, è ancora l’edizione 2023. Amadeus ha rotto il silenzio sul “caso” lite tra Chiara Ferragni e Fedez nel corso dell’ultima kermesse musicale e per il quale la coppia ha annunciato un episodio speciale nel corso della seconda stagione della sua serie The Ferragnez 2. A Il Fatto Quotidiano, il conduttore si è esibito in un curioso commento sulla vicenda.

Amadeus e la lite a Sanremo Ferragni-Fedez

Amadeus

Abile come sempre a districarsi anche nelle situazioni più complicate, Amadeus non si è sottratto nel dare una risposta sulla lite a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez. In realtà, la sua è una non risposta dato che ha detto solo: “Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito”.

Ben diverso, invece, il commento fatto sull’imprenditrice digitale e la sua esperienza al Festival: “Come se l’è cavata? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava”.

Tra gli altri passaggi su Chiara: “Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico ‘nuova’, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.

Di seguito anche un post Instagram di una cena successiva alla kermesse musicale:

Riproduzione riservata © 2023 - DG