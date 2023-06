Sui social, Aurora Ramazzotti ha risposto, in modo decisamente ironico, a qualche critica ricevuta dopo alcune foto col piccolo Cesare.

Una foto mentre dà da mangiare al piccolo Cesare con un biberon e non allattandolo ha scatenato, evidentemente, tantissimi messaggi da parte dei suoi seguaci ad Aurora Ramazzotti. Ecco perché la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha voluto, a modo suo, replicare con una storia Instagram decisamente ironica.

Aurora Ramazzotti passata al latte artificiale: le critiche e la replica

Aurora Ramazzotti

“Cos’è che dici? Ah, ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? Ma diglielo tu perché…”. In questo modo Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere a chi, evidentemente, le ha scritto in privato sui social o ha commentato in altri suoi post, una foto dove la giovane showgirl si mostrava a dar da mangiare al suo bimbo col biberon e non dal seno.

Auri ha scherzato dando vita ad un ipotetico dialogo proprio con Cesare spiegando perché sia passata al latte artificiale.

“La mamma non aveva più latte. E come facciamo? Noi dobbiamo mangiare, e certo! La mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più di latte, le hai prosciugato tutto! No, dai, non è vero: non ne aveva e basta. A volte succede”.

E ancora: “Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Eh sì, può capitare, uno ci prova. Va bene qualsiasi cosa, va bene anche se una non glielo dà proprio il latte materno. Non è che tutte ce l’hanno. Ogni esperienza è valida: non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno. E, soprattutto, non bisogna dare consigli non richiesti”.

Insomma, per l’ennesima volta la Ramazzotti si è trovata a dare spiegazioni sulla sua vita privata e ha scelto una via simpatia per rispondere…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giovane showgirl:

Riproduzione riservata © 2023 - DG