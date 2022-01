Gigi D’Agostino, dopo aver annunciato la sua malattia un mese fa, si mostra sui social ed è davvero irriconoscibile.

Il Dj torinese Gigi D’Agostino mostra una sua foto per la prima volta dopo l’annuncio della malattia, un brutto male che lo ha tenuto a letto per un po’ di tempo.

Su Instagram, Gigi D’Agostino ha deciso di salutare i suoi fan e aggiornarli sul suo stato di salute, mostrandosi con un deambulatore e scrivendo: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi“

Sono tantissimi i like e i commenti di conforto per il Dj di fama internazionale, tutti fan che sperano in una ripresa che lo riporterà a suonare come nei floridi anni ’90.

Gigi D’Agostino, 55 anni è una delle leggende della musica dance. Tra le sue hit più celebri “L’amour toujours (I’ll fly with you)” e “In my mind”. Nella scena musicale, D’Agostino è noto anche per aver creato il cosiddetto “lento violento”, un genere di musica elettronica, e “mediterranean progressive”, una branca della progressive trance.

