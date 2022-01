Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, ha raccontato ai suoi follower le difficoltà che ha dovuto affrontare per costruire tutto quello che ha.

L’imprenditrice Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come Estetista Cinica, è solita condividere la sua storia con i suoi follower e con i suoi fedeli clienti di VeraLab.

Cristina è sempre pronta a dare messaggi di grande speranza a tutti quelli che hanno voglia di fare, che vogliono cercare di far sbocciare i loro sogni. Nelle scorse ore, Cristina Fogazzi ha condiviso alcune stories, in cui mentre si dedica alla sua skincare quotidiana, ricorda gli ostacoli che ha dovuto superare, commuovendosi:

“Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui, perché durante la diretta mi hanno chiesto della catenina che ho al collo. Quando non avevo un soldo ho venduto anche la collanina del battesimo, sì me la sono venduta e me la sono ricomprata! Volevo dirvelo perché mi sembrava un messaggio di speranza. Sì, si arriva a vendere anche l’oro, ma poi tutto cambia”

Spesso l’Estetista Cinica ha raccontato la sua storia, di come dal nulla con un piccolo investimento è riuscita a creare il suo brand di creme e prodotti per la cura del corpo, chiamato VeraLab. Ora, la sua azienda è una di quelle italiane che fattura di più, anche durante l’anno di lockdown, in cui ha ottenuto guadagni stellari.

Un ottimo esempio di come si può fare se si ha un sogno da voler realizzare, una donna che continua a lavorare per arrivare sempre più in alto.

