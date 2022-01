Belen Rodriguez ha finalmente annunciato sui social di essere ufficialmente single: la sua storia con Antonino Spinalbese è finita.

In una serie di stories di oggi, in cui la vediamo con il figlio Santiago, Belen Rodriguez ha affermato di essere single, parole che in molti stavano attendendo da un po’ per capire la sua relazione con l’ex fidanzato.

Belen, con parole semplici e buttate lì quasi per caso, ha confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, papà della sua bambina Luna Marì. Tornata da qualche giorno dalla vacanza in Argentina con l’amica Patrizia, la showgirl argentina sta trascorrendo molto tempo con i suoi bambini.

Qualche ora fa, Belen ha pubblicato una Ig Stories con Santiago intento a preparare delle uova. Belu ha chiesto al figlio se volesse fare da grande lo chef, aggiungendo una frase inequivocabile, che conferma tutte le voci di questi mesi: “Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina”

Un messaggio inequivocabile, che subito ha scatenato media e social, confermando la fine della sua storia con l’hair stylist Spinalbese. Tra l’altro, secondo Diva e Donna, pare che lui sia ancora molto innamorato di Belen, ma che lei non voglia saperne.

Riuscirà Antonino a recuperare il rapporto con la sue ex fidanzata? Staremo a vedere.

