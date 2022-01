Belen Rodriguez annuncia sui social di essere in quarantena fiduciaria. Cosa è successo?

“Comincia la festaaaaa” scrive Belen mostrando una foto dei figli Santiago e Luna Marì davanti alla tv a guardare i cartoni animati e, poi, un suo selfie con la faccia imbronciata. Perché Belen è in quarantena?



Nessuna festa a Milano, Belen ironizza sulla situazione in cui si trova. Appena tornata dal viaggio in Argentina con la sua amica Patrizia Griffini, la showgirl deve rimanere in quarantena fiduciaria nella sua casa a Milano. I fan possono stare tranquilli: il tampone molecolare è negativo, quindi non c’entra nulla il suo viaggio nel suo paese. Forse lei o Santiago hanno avuto contatti con dei positivi.

La showgirl può, così, godersi i figli visto che gli impegni la tengono spesso lontana da casa. Sicuramente Belen starà anche pensando alle voci sul suo conto di questi giorni: si parla di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino che è anche andato a prendere all’aeroporto, di ritorno dall’Argentina. Nessun cenno di assenso o di diniego da parte dei due, sempre nell’occhio delle telecamere e dei fan. Che si tratti di un rapporto civile tra due genitori separati? Continueremo a seguire gli sviluppi.

