Arisa ospite di Verissimo col il suo nuovo look: capelli lunghi biondi con frangia e rossetto acceso.

Arisa ha modificato spesso il suo look dalla prima apparizione a Sanremo. Oggi, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, si mostra in tutta la sua consapevole femminilità per raccontare un po’ di sé e della sua esclusione dal Festival condotto da Amadeus.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Arisa

Sulla sua esclusione dal Festival di Sanremo Arisa si dice dispiaciuta ma “capisco la scelta di prendere altre persone”. Il suo sogno è quello di partecipare all’Eurovision Song Contest “perché mi sento profondamente italiana”.

Il 26 novembre 2021 è uscito il suo nuovo album “Ero romantica“, il primo da indipendente: “Il titolo è l’insieme di erotica e romantica. Ha una parte più frizzante con canzoni irriverenti e altre più romantiche e sagge. Le due parti di me che convivono anche nel disco”.

Sulla sua vita e la sua adolescenza ricorda la sua difficoltà con la crescita e soprattutto la consapevolezza del suo essere donna, forse alla base dei suoi numerosi cambi di look. “I miei genitori erano molto preoccupati. Ho avuto le mie prime cosine a 9 anni, ero molto sviluppata. Ero già molto espressa nella mia femminilità”. Il padre era molto duro con lei, i genitori distanti perché non sapevano come comportarsi con gli sguardi degli uomini. “Io mi coprivo sempre, mi vergognavo. Non ti senti mai abilitata a essere donna. Poi mi sono resa conto che posso prendermi il mio spazio.”

Nonostante queste difficoltà, le due brutte malattie della madre, Arisa è una persona felice. Come la madre che “non si concede mai la tristezza”. Leone ascendente bilancia, Arisa tende alla malinconia ma dura poco. Trova la felicità nelle cose piccolissime, nella “libertà come essere umano, nel lavoro, i miei genitori stanno bene, ho tanti amici, sono in salute”.

E poi è sempre innamorata. “Sono molto immatura. Io ci credo all’amore. Ho amato molto e spero di essere stata amata, ma io sono insopportabile.” Il cuore batte, dice senza rivelare altro, e se le cose non vanno attende fiduciosa il prossimo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG