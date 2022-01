Arisa ha rivelato le sue sensazioni in merito alla sua esclusione da Sanremo 2022, dicendosi molto dispiaciuta.

Domani pomeriggio, Arisa sarà ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato della sua delusione per non essere stata scelta quest’anno a Sanremo 2022.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

La cantante, che ha partecipato già lo scorso anno, questa volta non salirà sul palco dell’Ariston e la notizia l’ha fatta dispiacere non poco. Arisa, infatti, aspira a partecipare all’Eurovision Song Contest, per questo aspirava a partecipare a Sanremo 2022.

Ecco le sue parole: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”

A Sanremo Arisa ha avuto tante soddisfazioni negli anni: la cantante ha partecipato la prima volta nel 2009, quando ha vinto nella categoria “Giovani” con la canzone “Sincerità”, nel 2014 dove ha vinto nella categoria “Big” con “Controvento. Ha partecipato altre tre volte, restando sempre tra le cantanti favorite del Festival.

Riproduzione riservata © 2022 - DG