L’ex campione di Moto GP Andrea Iannone si racconta a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando anche delle sue ex ragazze, in particolare di Belen Rodriguez.

Andrea Iannone e Belen sono stati insieme dal 2016 al 2018, periodo molto difficile per la modella e conduttrice, che all’epoca si stava separando per la prima volta da Stefano De Martino. Andrea Iannona ha raccontato alla Toffanin qualche dettaglio della loro storia, in particolare della sofferenza che lei stava provando in quel periodo della sua vita: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”

Un periodo duro, difficile, per Belen Rodriguez che con un bambino piccolo si stava separando dall’amore della sua vita. Con Andrea Iannone, però, è sempre stata bene e insieme sembravano davvero innamorati.

Dopo Belen, Andrea Iannone è stato anche con l’influencer Giulia De Lellis, una relazione breve ma che ha lasciato tra i due un ottimo rapporto.

Il motociclista ha confessato infatti: “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito – ricorda – Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”

