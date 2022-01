Da qualche giorno Fedez è sparito dai social network, i fan si chiedono cosa sia successo e se ci sia davvero aria di crisi con Chiara Ferragni.

Fedez di solito è molto presente su Instagram, ogni giorno i suoi follower seguono le sue stories. Ma, da alcuni giorni il rapper ha smesso di fare stories su Instagram e in tanti suoi fan si stanno chiedendo se non c’entri per caso una sua presunta crisi con Chiara Ferragni.

Da qualche giorno, infatti, circola sul web questa voce, che vorrebbe i Ferragnez in crisi. Ma, ovviamente, sono solo supposizioni e non si sa se questo sia vero o se sia solo un’invenzione dell’internet.

Dopo la quarantena trascorsa da soli in casa, a causa del Covid-19, i due hanno ripreso le loro vite, soprattutto Chiara che è tornata a seguire i suoi impegni da influencer. In queste ore, inoltre, è andata a Genova con madre e figli al seguito, trascorrendo piacevoli momento all’Acquario di Genova.

Fedez, però, è un grande assente, sia dalla gita fuori porta che dai social, dove sono ore che non pubblica una storia o un messaggio per i suoi follower. Per un influencer seguitissimo da milioni di persone come lui, questo comportamento non è usuale, ecco perché in molti si chiedono che fine abbia fatto.

