La moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini, ha dedicato un discorso commovente al marito scomparso. Ecco le sue parole.

Durante i funerali di Stato di David Sassoli, che si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, la moglie del Presidente del Parlamento Europeo ha descritto il marito come una persona bella e che è andata via troppo presto.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Alessandra Vittorini, conosciuta da David Sassoli tra i banchi di scuola, ha voluto fare un intervento in ricordo del marito, commuovendo l’intera platea: “‘È davvero troppo presto’, questo mi dicevi solo due settimane fa quando avevi capito già tutto mentre noi giocavamo a nascondere la realtà sperando l’impossibile. Troppo presto davvero per le tante cose che dovevamo ancora dirci, per i progetti che ancora avevamo, per disegnare il futuro che immaginavamo ancora per noi due e per i nostri ragazzi. Ce le diremo ancora, caro Davide, quelle cose, disegneremo quei progetti e immagineremo quel futuro distanti, insieme più di prima cammineremo certi della tua presenza, che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Perché ciò che si condivide torna sempre indietro, più forte e più vero, perché il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l’amore non si divide, si moltiplica. Perché sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”

Nella piena commozione, la moglie di David Sassoli ha continuato: “Famiglia e politica, famiglia e passione, altri luoghi e altri impegni, in cui hai costruito con tenacia il tuo modo di essere, il tuo modo di fare e i tuoi valori. Noi siamo stati il tuo punto fermo, ma dividerti e condividerti con altri ha prodotto quella cosa immensa cui stiamo assistendo in queste ore, nel coro unanime di riconoscimenti, nelle file di persone che vogliono salutarti, nei fiori e nei biglietti che abbiamo trovato l’altroieri al nostro ritorno, attaccati al portone in strada”

Nelle ultime ore della sua vita, quello che sicuramente non è mancato a David Sassoli è l’amore della sua famiglia, di sua moglie Alessandra e dei suoi figli, Livia e Giulio, che lo ricorderanno per sempre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG