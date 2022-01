Il rapper Kanye West è sotto inchiesta, dopo una denuncia arrivata contro di lui per percosse.

Kanye West, ora noto anche come Ye, è stato nominato come sospettato dalla polizia di Los Angeles a seguito di un incidente fuori dal Soho Warehouse, un club per soli membri. A quanto pare, West avrebbe picchiato un fan.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Secondo la polizia, lo scontro è partito quando un fan ha chiesto l’autografo a Kanye West e ha cominciato a fargli un video. Al momento, il rapper non è stato arrestato, ma sono in corso indagini sui di lui e su ciò che è accaduto fuori al famoso locale.

La notizia arriva proprio qualche giorno dopo l’annuncio dell’organizzazione del festival di Coachella, che ha scelto il rapper come uno dei tre artisti di punta della kermesse musicale che si svolgerà in aprile.

Come riportato da Page Six, West era con la fidanzata Julia Fox e una varietà di celebrità, tra cui Evan Ross, Madonna e Antony Brown, al ristorante-club Delilah mercoledì sera.

Riproduzione riservata © 2022 - DG