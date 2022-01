Dopo le voci che parlano di crisi tra Damiano David e la fidanzata GIorgia, il frontman dei Maneskin risponde esasperato.

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scritto un messaggio chiaro e conciso sui social network, rispondendo implicitamente ai rumors che vorrebbero una crisi tra lui e la fidanzata Giorgia Soleri.

Il cantante della band rock romana, 23 anni, è infatti palesemente infastidito dal gossip che parla di lui e della ragazza, comprensibile visto che fino ad ora la sua vita privata è rimasta nella maggior parte dei casi nell’ombra. In un tweet scritto in inglese, Damiano scrive: “Sono stato male negli ultimi giorni. State decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo.”

Parole forti, molto chiare quelle di Damiano che, a quanto pare, non ha gradito per niente il gossip trapelato grazie a Dagospia, che affermava una separazione tra il cantante e l’influencer.

Nessuno dei due ha comunque pubblicamente smentito le voci di una crisi, ma questo messaggio di Damiano potrebbe essere il primo passo verso una chiarezza sulla situazione.

Intanto, i fan dei Maneskin sono alle stelle, dopo la notizia che la band romana sarà al Coachella, il famoso festival statunitense, dove si esibiranno insieme ai veri big della musica internazionale.

